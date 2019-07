Uccide la ex moglie al karaoke a Savona. «Ti ricordi di me?», poi le spara. Ferita anche un'altra donna

Sparatoria a ex carabiniere 48enne Domenico Massari ha fatto fuoco e ucciso la Savona. La donna era l'animatrice della serata. Altre due donne sono state ferite gravemente e una bambina è stata sfiorata dai colpi sparati dall'uomo.





Deborah Ballesio



L' Savona in uno stabilimento balneare: un uomo, l'48enneha fatto fuoco e ucciso la ex moglie Deborah Ballesio , di 39 anni, durante una serata di karaoke al ristorante del bagno 'aQuario' a. La donna era l'animatrice della serata. Altre due donne sono state ferite gravemente e una bambina è stata sfiorata dai colpi sparati dall'uomo.L'

è entrato dalla spiaggia nel locale e ha sparato tra la gente. Prima di colpire la

, l'uomo avrebbe gridato qualcosa alla donna:

La vittima, secondo una prima ricostruzione, è Deborah Ballesio, 39enne originaria della Val Bormida, residente a Savona. A sparare sarebbe stato Domenico Massari, 48enne ex carabiniere: l'uomo era stato condannato per stalking nei confronti della ex moglie, alla quale nel 2015 aveva anche dato fuoco al night “Follia”, ad Altare. L'ex carabiniere aveva allora patteggiato una pena di tre anni e due mesi: nei confronti dell’uomo era stato emesso un divieto di avvicinarsi a

.

Nella sparatoria sono rimaste ferite gravemente altre due donne: una 62enne è stata trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con un proiettile conficcato in una gamba, mentre un'altra è stata colpita da più proiettili e si trova ora ricoverata nel reparto di Rianimazione all’ospedale di Savona. Una bambina è stata sfiorata dai colpi sparati dall'uomo.