Meteo, arriva l'estate (finalmente): da venerdì addio a pioggia a freddo

L'estate sta arrivando finalmente. Ma dovremo attendere ancora qualche giorno. Avvio di settimana ancora all'insegna del maltempo e, come se non bastasse, con un nuovo calo delle temperature dovuto all'arrivo di un ciclone di origine polare, che non solo sarà responsabile di un ritorno ad un clima più freddo, ma già da oggi ci proporrà una sorta di maltempo caratterizzato da nubifragi e grandine che colpiranno molte zone del nostro Paese.



Il Meteo.it avverte che questa giornata dovrà fare i conti con il vortice ciclonico formatosi nel corso del weekend, il quale, continuerà a dispensare piogge su tutta Italia. Ma la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi da domani quando una bassa pressione ricolma di aria fredda ed instabile in discesa dal Polo Nord punterà dritto verso l'Italia dando il via all'ennesima fase di maltempo. Il tempo andrà ulteriormente peggiorando in particolare verso sera sulle regioni del Nord con la possibilità di temporali violenti e veri e propri nubifragi con grandine specie tra martedì notte e le primissime ore di mercoledì su Liguria (settori di Levante), Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature, durante questa fase, sono previste in calo su tutto il Paese risultando sotto la media di qualche grado in particolare laddove avremo la fase più attiva del maltempo. A seguire, il vortice ciclonico, si sposterà dapprima verso il Centro, nel corso di mercoledì 29, con piogge ancora sul Nord Est e verso Toscana, Umbria e Marche con fenomeni temporaleschi. Nella giornata di giovedì 30, i fenomeni, dall'Emilia Romagna scenderanno verso il Centro ed in serata fino al Sud, segnatamente su Campania, Basilicata e Puglia.



A partire da venerdì 31 maggio però l'Anticiclone delle Azzorre, grande assente sull'Italia negli ultimi decenni, e in parte coadiuvato dal quello africano, riusciranno ad interessare il Nord e i versanti tirrenici del Centro dove si avrà un ritorno alla calda stabilità atmosferica con un clima che prenderà via via più connotati estivi con temperature che sfioreranno i 30°C. Al Sud invece, si andrà ad isolare una goccia fredda che manterrà condizioni di tempo instabile e più fresco per gran parte del successivo weekend.