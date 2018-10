Affiorano due cadaveri, uno è senza braccia e testa: giallo sul Po

Due corpi senza vita emersi dalle acque del grandea distanza di poche ore. Uno dei quali senza testa, affiorato dal Po di Donzella nel Rodigino in. Il primo dei due macabri ritrovamenti, quello del cadavere decollato, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, nel ramo del fiume che divide Porto Tolle da Taglio di Po, fra Santa Giulia e Ca’ Lattis.Un corpo che parrebbe essere stato in acqua molto a lungo, visto l’avanzatissimo stato di decomposizione, che sembra essere il motivo che ha portato al suo smembramento. Oltre alla testa, infatti, mancano anche entrambi gli avambracci e il livello di disfacimento dei tessuti ha reso impossibile in prima battuta anche stabilire se si trattasse di un uomo e una donna.