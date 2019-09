Taranto, reparto oncologico dell'ospedale intitolato a Nadia Toffa Tweet

Sono 90.938 le firme raccolte dal 18 agosto ad oggi con la petizione finalizzata alla intitolazione a Nadia Toffa del reparto di onco-ematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Oggi, incontrando la promotrice della raccolta firme, Alessandra Marotta di Nardò, che gli ha consegnato tutta la documentazione, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha formalmente chiesto al direttore generale della Asl di Taranto, Stefano Rossi, di dare seguito alla petizione e deliberare l'intitolazione. Il reparto è stato inaugurato il 18 dicembre 2018 proprio su impulso della giornalista delle Iene scomparsa un mese fa, grazie alla raccolta fondi attraverso le magliette “I e jesche pacce pe te!!!' ”. Il presidente ha inoltre annunciato che il reparto, che oggi è una sezione della pediatria con 5 posti letto e in totale 60 pazienti seguiti, sarà presto ampliato. Emiliano si è infine detto disponibile a « sostenere e realizzare come Regione Puglia alcuni dei progetti trovati dalla mamma sul computer di Nadia dopo la sua morte. E' una cosa che la Puglia e Taranto devono a Nadia Toffa » . Chiedendo l'intitolazione del reparto, Alessandra Marotta, che ha deciso di avviare la petizione pochi giorni dopo la sua morte, per ammirazione nei confronti della giornalista, ci ha tenuto a dire che «dietro il nome di Nadia ci sono quelli di tutti quei piccoli angeli che non ce l'hanno fatta ma hanno combattuto fino alla fine e di tutti quelli che stanno ancora combattendo » .