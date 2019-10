14enne muore a scuola per un malore durante lezione di ginnastica: era in cura per forma di epilessia

Leggi anche

già stato assistito dalle strutture sanitarie locali, per patologie collegate ad una forma di epilessia. Lo studente, di una famiglia straniera, sarebbe deceduto sul posto ma è stato ugualmente deciso il suo trasporto all'ospedale, al fine di evitare una permanenza verosimilmente prolungata e di attenuare il più possibile l'impatto emotivo sui suoi compagni che frequentano l'istituto. Il pubblico ministero di turno si è recato comunque nella sede ospedaliera, riservandosi di disporre l'autopsia.

Tragedia a Treviso . Uno studente di 14 anni è morto mentre faceva ginnastica in un istituto scolastico di Castelfranco Veneto, un piccolo comune della provincia di Treviso in Veneto. Durante la lezione all'aperto l'adolescente ha accusato une si è accasciato a terra. Il ragazzino era studente del primo anno di un istituto tecnico del luogo ed è stato colto dal malore mentre stava facendo attività di riscaldamento.I soccorsi sono stati istantanei da parte degli insegnanti e dai sanitari del Suem 118 che hanno tentato di rianimarlo sul campo. Quindi l'adolescente, caricato in autoambulanza, è stato portato in ospedale mentre continuavano le manovre di rianimazione, ma il ragazzino vi è giunto morto. Il ragazzino era