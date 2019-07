Morto Alessio, rapper 22enne: all'ospedale staccate le macchine che lo tenevano in vita

non ce l'ha fatta. Dichiarata la morte cerebrale, oggi pomeriggio 10 luglio, i medici hanno staccato le macchine che tenevano in vita Alessio Marinato , un giovane rapper che sprizzava gioia di vivere. Gli verranno espiantati organi e tessuti. Il ragazzo di, in provincia di Venezia , l'altra notte è rimasto vittima di unospaventoso incidente stradale assieme ad altri 4 giovani tutti del paese, tranne una ragazza di. Tornavano dalla sagra del paese. Forse un colpo di sonno, l'auto che sbanda e centra un palo, un impatto tremendo. I 4 ragazzi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, tutti feriti. E Alessio non ce l'ha fatta.