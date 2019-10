Meteo, scuole chiuse in Liguria: allerta arancione. Attesi temporali dal Veneto a Roma

ALLERTA ARANCIONE LIGURIA, SCUOLE CHIUSE E SEDUTA CONSIGLIO RINVIATAÈ imminente un'intensa fase diche interesserà tutta la Liguria . Per questo laha emanato l' allerta meteo per temporali che sarà gialla fino alle 22 di oggi. Ma mentre nell'Imperiese rimarrà allerta gialla fino alle 15 di domani, sulle altre zone è stato elevato il livello di rischio a arancione fino alle 15 di domani quando tornerà giallo. In considerazione dell'allerta arancione, quasi tutti i sindaci dei comuni delhanno firmato ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado: gli studenti di, di(in generale tutti quelli del) e in molti comuni dellonon andranno a scuola. La fine dell'allerta è prevista per le 18 di domani.Sono previsti anchetra Sud-Est e Sud-Ovest in rinforzo fino a 50-60 km/h con raffiche oltre i 100-120 km/h sui crinali di tutte le zone. A causa dell'allerta meteo arancione per temporali che da questa notte fino alle 15 di domani interesserà la Liguria di centro-levante è statache era stata fissata per domani a partire dalle 10. «Viste le previsioni meteo e le preoccupazioni manifestatemi da vari capigruppo ho deciso di rinviare la seduta del Consiglio», ha detto all'ANSA il presidente del Consiglio regionale