Meteo, assalto siberiano con gelo e neve (ma sarà breve). In Alto Adige 20 gradi

In Alto Adige 20 gradi. Anticipo di primavera in Alto Adige, dove si registrano temperature intorno ai 20 gradi. L'innalzamento delle temperature è stato causato dal vento Foehn che soffia da nord. A Bolzano la massima è stata di 21 gradi, 20 quella a Merano. Temperature primaverili anche a Silandro (16 gradi) e Bressanone (15 gradi). Il meteorologo provinciale Dieter Peterlin fa comunque presente che non si tratta di un record storico. Nel febbraio del 2008 furono infatti toccati i 24 gradi a Bolzano. Per i prossimi giorni non è previsto un significato calo delle temperature.

«Questo forzato anticipo di Primavera che sta vivendo la nostra Penisola, è destinato a subire un duro colpo». A dare le previsioni è l'esperto de ilMeteo.it, Marco Castelli. L'alta pressione sub tropicale - spiega - responsabile di questa lunga fase mite e stabile, migrerà dal centro Europa verso i Balcani attivando un vero e proprio assalto gelido al Bel Paesesotto forma di freddissimi venti provenienti direttamente dall'area nordica del continente europeo.Si prospetta quindi un weekend dalle caratteristiche meteo climatiche assai differenti rispetto a questi giorni. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà e soprattutto quali saranno la zone interessato da questo importante cambiamento.La giornata sarà caratterizzata da un forte e gelido maltempo che si accanirà sul medio e basso Adriatico e sulle restanti regioni del sud. Piogge, qualche temporale e soprattutto nevicate fino in pianura, cadranno in Abruzzo, in Molise e sui settori centrali della Puglia. Maltempo anche su Basilicata, Calabria e aree settentrionali ed orientali della Sicilia. Su quest'ultime Regioni la neve cadrà a quote molto basse a tratti fino alla costa a tratti anche sotto forma di bufere.Attenzione a forti venti a tratti burrascosi con raffiche intorno ai 100-120Kmh le quali potranno indurre serie mareggiate sul medio e basso Adriatico, l'area ionica e quella tirrenica centro meridionale. Tempo ventoso e più freddo sul resto d'Italia ma con prevalenza di sole.La situazione comincerà a migliorare sui settori adriatici con qualche residua nevicata a bassa quota sull'Abruzzo e il nord del Molise ma solo in primissima mattinata. Tempo ancora instabile con rovesci sparsi fra Calabria e Sicilia specie l'area ionica dove il tempo migliorerà col passare delle ore. Più sole ma in un contesto freddo e ventoso altrove. Al sud avremo diminuzioni nell'ordine dei 15°C rispetto a questi giorni. 10°C in meno al Nord e 12°C in meno al Centro Italia.