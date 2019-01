Meteo, ghiaccio e neve a Nord e sulla costa tirrenica: in arrivo due nuove perturbazioni

🔴 DIRETTA. Peggioramento in atto con pioggia e NEVE fino a quote basse.

Freddo e gelo puntano a Nord e sulle regioni tirreniche, spostandosi da quelle adriatiche. Tra mercoledì e venerdì due perturbazioni sono attese sull'Italia, che porteranno freddo e neve ancha a bassa quota. Nuova allerta neve nel pomeriggio sui settori di nord ovest, Appennino e nel Frusinate su sr 627 della Vandra, 666 di Sora e 509 di Forca d’Acero. Qui l'allerta per possibili nevicate anche a quote basse, è comunicata Astral Infomobilità.La prima perturbazione sarà una via di mezzo tra le recenti colate artiche e l'imminente flusso occidentale atlantico, spiega Lorenzo Badellino di 3BMeteo. «Proverrà dalla Francia centro-settentrionale e determinerà un peggioramento dalle prime ore del giorno a partire da Nordovest e Sardegna con fenomeni in rapida estensione a tutte le tirreniche e Sicilia. Tra sera e notte fenomeni in estensione al Triveneto, mentre rimarranno più riparate le adriatiche dove solo nella notte qualche pioggia raggiungerà Molise e Puglia. Fenomeni molto scarsi all'estremo Nordovest, in ombra pluviometrica rispetto alle Alpi occidentali e con tendenza a schiarite. La neve, viste le basse temperature al suolo, è attesa fino in pianura su est Piemonte, alta Lombardia ed ovest Emilia, seppur debole, a quote collinari sul resto del Nord, dai 400/700m sulla dorsale centrale, 800/1000m al Sud».E ancora: prevista neve in collina su Toscana, Umbria e Lazio. A seguito delle precipitazioni in entrata dalla mattinata, che potrebbero risultare moderate, è atteso calo della quota neve, specie in Toscana. Fiocchi giungeranno così in località come Volterra, ma verranno imbiancate le colline senesi, aretine e amiatine. Prima solo fiocchi, poi lievi accumuli dal tardo pomeriggio/sera su Siena, Arezzo e Perugia.Neve in bassa collina e dal tardo pomeriggio/sera sino ai fondovalle sull'Appennino Toscano orientale, tra quote di collina e bassa collina sull'Appennino Umbro.Ultimi fenomeni fino al mattino su Nordest, adriatiche ed estremo Sud per la vecchia perturbazione, poi breve pausa con schiarite e nuova e più intensa perturbazione in arrivo da ovest. Peggiora in giornata a partire dalla Sardegna, poi su Nordovest e medio-alto Tirreno. Entro sera piogge e rovesci su praticamente tutte le aree tirreniche, fenomeni anche al Nord con neve fino in pianura su Piemonte, Lombardia ed ovest Emilia, in rialzo a 1000/1200m sulla dorsale. La perturbazione raggiungerà la sua massima intensità al Nord con piogge diffuse e neve fino in pianura su Piemonte, alta Lombardia ed ovest Emilia con accumuli abbondanti sulle Alpi. Neve inizialmente in collina al Nordest poi in deciso rialzo almeno su pianure e Prealpi. Nubi e piogge su Sardegna e tirreniche centro-settentrionali con limite neve in netto rialzo per la risalita di correnti miti meridionali. Asciutti Sud e adriatiche seppur con cieli nuvolosi.