Meteo, maltempo in arrivo: allerta per temporali e grandine in 12 regioni

Un fronte d'aria fredda e un vortice di bassa pressione sul basso Tirreno, saranno responsabili di un'importante fase diche colpirà da oggi molte zone d' Italia . Siamo arrivati dunque al primo vero guasto stagionale che non porterà solo il brutto tempo ma anche un deciso calo delle temperature . In queste ore, come riporta il team www.ilmeteo.it, sono già in atto numerosi rovesci sull'area centrale e meridionale tirrenica specie tra le coste tirreniche del Lazio , della Campania , della Calabria e le zone ioniche della Sicilia . Salendo verso Nord invece, ecco gli effetti del fronte d'aria fredda che sta sviluppando minacciosisull'alto Piemonte , la fascia alpina, prealpina e dell'alta pianura della Lombardia fino all'ovest del Trentino Alto Adige . Nelle prossime ore sarà necessario prestare molta attenzione ai rovesci temporaleschi che dal Nord Ovest si sposteranno rapidamente verso Nord Est. Altri temporali colpiranno gran parte delle regioni centro meridionali ad eccezione della Sardegna