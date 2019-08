Meteo, maltempo e temperature giù. Allagamenti nel Cagliaritano PREVISIONI

SARDEGNA

Strade, scantinati e negozi allagati. Sono già decine le chiamate ai vigili del fuoco per il violento temporale che si è abbattuto nel Cagliaritano e nel Sulcis. Pioggia intensa accompagnata da lampi e tuoni, come avvenuto due giorni fa. Allagamenti vengono registrati a Sestu, all'interno del centro commerciale La Corte del Sole, lungo la statale 131 tra Cagliari e Elmas, nella zona dell'aeroporto, dove stanno operando le pattuglie della Stradale per regolare il traffico, a Quartu Sant'Elena e a Settimo. Strade e cantine piene d'acqua anche a Carbonia e Iglesias. Al momento non si registrano episodi di particolare gravità. Strade, scantinati e negozi allagati. Sono già decine le chiamate ai vigili del fuoco per il violento temporale che si è abbattuto nel Cagliaritano e nel Sulcis. Pioggia intensa accompagnata da lampi e tuoni, come avvenuto due giorni fa. Allagamenti vengono registrati a Sestu, all'interno del centro commerciale La Corte del Sole, lungo la statale 131 tra Cagliari e Elmas, nella zona dell'aeroporto, dove stanno operando le pattuglie della Stradale per regolare il traffico, a Quartu Sant'Elena e a Settimo. Strade e cantine piene d'acqua anche a Carbonia e Iglesias. Al momento non si registrano episodi di particolare gravità.





SICILIA

Dalla mattinata di domani previsti temporali sulla Sicilia, specie sui settori occidentali, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Li indica un'allerta meteo della Protezione civile.



NORDEST

Disagi alla circolazione dei treni sulla linea Venezia-Trieste si stanno registrando dal primo pomeriggio a causa di un guasto agli impianti di circolazione, avvenuto all'altezza di Bivio d'Aurisina (Trieste) dopo un fulmine. La scarica elettrica avrebbe danneggiato gli apparati elettrici della stazione. I tecnici di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per risolvere il guasto. Al momento si prevedono ritardi fino a un'ora per nove treni regionali. È stato attivato - afferma Rfi - un servizio sostitutivo con bus nella tratta Monfalcone-Trieste. È stato prolungato fino alle 22 di stasera, sabato 31 agosto, il codice giallo per temporali sparsi su gran parte delle zone interne della Toscana. È quanto reso noto dalla sala operativa della protezione civile regionale. Confermato invece alle 14 di oggi l'inizio del periodo di vigilanza. I temporali, come già annunciato ieri, potranno essere localmente forti con possibili colpi di vento e grandinate.

avverso nel weekend per una ondata disu gran parte dell'Italia cone allerta in varie regioni. La situazione più critica si registra in Sardegna, nel Cagliaritano. Rovesci anche nel Lazio e a. Codice giallo in Toscana, mentre viene valutata domani allerta gialla per rischio idrogeologico su alcuni settori di Lombardia, Lazio, Abruzzo, Basilicata e sull'intero territorio di Umbria, Calabria e Sicilia.e temperature in calo all'inizio della prossima settimana al Nord, e nei giorni successivi anche al Centro e al Sud.