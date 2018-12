Meteo, niente grande freddo a inizio gennaio: allerta forti venti al Centro-Sud

Chiariamolo subito. Anche a inizio gennaio nessuna ondata dieccezionale investirà l'Italia e sembra che almeno sino al 10 la situazione non abbia chance di cambiare. Sarà comunque un inizio 2019 più dinamico rispetto alla fine di dicembre dominato dall'anticiclone e questo grazie a una massa di aria artica che calerà su Romania, Bulgaria e Balcani arrivando ad interessare, più debolmente, le regioni adriatiche. Basterà ed avanzerà, comunque, per un sensibile peggioramento della situazione meteo sul nostro Paese, al punto che la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo. A rischio soprattutto del giornate del 3 e 4 gennaio con il Sud più interessato e il Nord-Ovest completamente indenne da fenomeniVenti di burrasca e mareggiate nelle regioni del centro-sud a partire da domani mattina. È quanto segnala appunto la Protezione civile che annuncia intense correnti settentrionali in quota e masse d'aria provenienti dai Balcani verso il mediterraneo centrale che «apportano venti forti anche nei bassi strati, interessando il versante adriatico e il meridione». Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di «condizioni meteorologiche avverse».I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, spiega la Proetzione, «potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche». L'avviso prevede dalla mattinata di domani, lunedì 31 dicembre, venti forti settentrionali, con rinforzi di burrasca, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui settori Ionici. Possibili mareggiate sulle coste. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 31 dicembre dicembre, «allerta gialla su Sicilia nord-orientale e Calabria centro-meridionale».