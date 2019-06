Condannato per aver picchiato e maltrattato la moglie: il giudice gli affida il figlio

Violenza sulle donne, arriva il "reddito di libertà": la rivoluzione parte dalla Sardegna

Colpisce e uccide il padre dopo una lite: «Era un violento, le picchiava di continuo»

Una coppia si separa e il giudice civile è chiamato a decidere a chi affidare il. La scelta ricade sul padre nonostante quest'ultimo abbia sulle spalle unae violenza assistita. Si tratta di un decreto «senza precedenti in Italia», denuncia il Centro Veneto Progetti Donna onlus.A far pendere l'ago della bilancia verso l'uomo, un imprenditore ritenuto nel provvedimento «la figura maggiormente idonea a garantire stabilità emotiva e accudimento al minore», ha pesato, secondo i legali della madre, il giudizio di «personalità bordeline» espresso dal consulente tecnico d'ufficio sulla donna perché in quel periodo prendeva. «Non è stata valutata la capacità genitoriale - è l'accusa degli avvocati - e non è stato fatto un approfondimento clinico specifico». Il giudice ha ritenuto «irrilevante» il trascorso familiare dell'uomo e la sentenza di un anno prima del giudice Valentina Verduci che, sulla base delle testimonianze e delle prove, aveva sottolineato le lesioni permanenti subite dalla ex moglie a causa delle botte del marito.Tutti atteggiamenti messi in atto dall'uomo: da qui il reato di violenza assistita. La speranza per la donna di riabbracciare il figlio sta nel ricorso in appello, fissato per il primo luglio. Per Patrizia Zantedeschi, psicologa e presidente del Centro Veneto Progetti Donna, il decreto dell'udienza civile «viola la Convenzione di Istanbul, la Convenzione europea firmata e riconosciuta da tutti gli stati per la lotta alla violenza contro le donne e violenza domestica». Un accordo che, sottolinea la psicologa, «stabilisce chiaramente che gli episodi di violenza vanno sempre considerati nelle decisioni sui diritti di custodia dei figli. In questo caso - puntualizza -, sostenendo che lui non è stato maltrattante verso i figli».Il caso è stato segnalato dai legali della donna al Grevio, l'organismo internazionale che vigila sulle violazioni della legge e sulla mancata tutela delle vittime di violenza, perché apra un'inchiesta ed è stata avviata una mobilitazione di tutta la rete italiana dei Centri Antiviolenza.