Maltempo, ecco dove sono chiuse le scuole: niente lezioni in sei regioni

Scuole chiuse domani, lunedì 29, a Roma: «A seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del

Lazio» la sindaca Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La decisione è stata presa all'interno del centro operativo comunale riunito da stamane per coordinare le operazione in vista della forte ondata di maltempo. Nel Lazio anche i comuni di Fiumicino, Lanuvio, Ariccia, Monte Porzio, Rocca Priora, Rocca di Papa, Castel Gandolfo, Colonna e Monte Compatri hanno stabilito di chiudere le scuole. Stesso provvedimento a Frosinone.



VENETO

Il Comune e la Città metropolitana di Venezia terranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, asili compersi, domani e martedì 30 ottobre. La decisione è stata presa in una riunione operativa con il Prefetto e i sindaci dell'intera Area metropolitana. Interessata in particolare la Laguna di Venezia, per il rischio di acqua alta eccezionale, e il Veneto orientale, per l'ingrossamento dei principali corsi d'acqua. Salgono a cinque i territori oggetto della chiusura delle scuole: le province di Belluno, Vicenza, Treviso, Padova e la Città metropolitana di Venezia.

LIGURIA

In tutti i territori interessati dall'allerta rossa le scuole resteranno chiuse. Dove l'allerta è arancione spetterà ai sindaci decidere se chiudere o meno le scuole. Ad Alassio,in provincia di Savona, dove l'allerta anziché rossa come in gran parte della provincia è arancione, il sindaco ha comunque già deciso di chiudere le scuole. L'evento meteo, dicono dalla protezione civile, è insolito per durata per la Liguria che solitamente viene interessata da fenomeni anche violenti, ma brevi. «Una perturbazione lunga tre giorni è atipica per la Liguria.