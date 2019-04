Violenta grandinata in Veneto: coltre bianca sulle strade, incidenti e danni

LEGGI ANCHE

I danni alle colture nel Vicentino. «Da una prima stima - commentano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, e il direttore, Roberto Palù - i danni più ingenti sembrerebbero riguardare il mais, appena germogliato, mentre gli asparagi sono quasi sicuramente salvi. Dovremo attendere i prossimi giorni invece per poterci esprimere relativamente alla situazione di ulivi e ciliegi, anche se non sono da escludere danni a queste colture». La grandinata, in pochi minuti, ha ricoperto campi e strade, stratificandosi sul suolo quasi come un manto di neve fuori stagione.

Grandine a Montereale valcellina​ (Pordenone)

Poco prima delle 19 unasi è abbattuta sul. Colpiti diversi comuni: da Schio a Malo, da Brogliano a Thiene, a Caldogno, ma soprattutto Bassano. Nella città del Grappa la violenza della grandinata ha impedito la messa in onda del Tg Treviso di A3 Veneto.Il maltempo s'è poi spostato sullacon interessamento dele la zona dell'creando disagi alla circolazione e qualche incidente. Ha interessato soprattutto le colture: il fortissimo temporale si è poi esteso al resto della provincia.Anche il capoluogo Treviso è stato colpito con forti venti che hanno ritardato molti decolli dei voli in partenza dallo scalo Canova.Il maltempo dalle 21 si è esteso anche su tutto il. Decine le chiamate ai Vigili del fuoco.Anche nelci sono state violente grandinate che hanno ricoperto di bianco la strada.