Maltempo, Sardegna in ginocchio: ponti crollati e allagamenti. Allerta anche in Liguria e Piemonte

uattro persone sono state soccorse dai vigili del fuoco a causa delle abitazioni circondate dall'acqua dopo l'esondazione di un torrente. Il ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che collega Cagliari a Capoterra, è crollato. Si registrano allagamenti e molte strade sono impraticabili. Allerta arancione

su tutta la Liguria per piogge diffuse e temporali. Quasi tutte le scuole sono state chiuse nelle province di Imperia e Savona. I sindaci di numerosi comuni liguri hanno anche firmato l'ordinanza di chiusura di uffici pubblici, cimiteri, parchi, impianti sportivi e mercati.

"in Sardegna non piove mai" (cit.) pic.twitter.com/dKfZYqLWQr — Leila (@LeilaBoocch) 10 ottobre 2018

llerta gialla per temporali e piogge, anche forti, sul Piemonte. Instabilità sulla Regione, in particolare tra questa sera e domani mattina. In deciso calo le temperature massime, associate a vento in montagna. Le precipitazioni più intense - precisa l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - sono previste su Val di Susa, Val Pellice e Val Chisone, nell'area metropolitana di Torino, ma anche su cuneese, astigiano, alessandrino e, in particolare, sullo spartiacque al confine con la Liguria. Le zone potranno essere interessate da incrementi dei livelli idrometrici più significativi e da isolati fenomeni di versante, con attenuazione dalle ore centrali di domani.