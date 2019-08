Macerata, ubriaco in bici si schianta contro un'auto: denunciato Tweet

E' salito sulla sua bivcicletta dopo avere bevuto decisamente qualche bicchiere di troppo. Risultato: completamente ubriaco, ha invaso la corsia opposta e si è schiantato contro un'auto, una Jeep Grand Cherokee. E ora rischia anche un processo penale: il ciclista, un un magrebino di 40 anni, è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. È successo a Civitanova Marche (Macerata). A tradire lo straniero sono state le analisi del sangue fatte in ospedale, dove è stato trasportato subito dopo l'incidente: il suo tasso alcolemico era di 2,75 g/l.