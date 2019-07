La Libia sequestra un peschereccio italiano: si muove la Farnesina

La Libia sequestra il peschereccio italiano "Tramontana", con 7 persone a bordo. Il sequestro è avvenuto ad opera di una motovedetta libica nel golfo della Sirte. Lo rende noto la Farnesina , c he sottolinea come il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi abbia dato «istruzioni all'ambasciatore d'Italia, Giuseppe Buccino, di adoperarsi prontamente con la massima efficacia al fine del corretto trattamento e di un rapido rilascio dei membri dell'equipaggio e dell'imbarcazione, costretta a dirigersi verso il porto di Misurata».