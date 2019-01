A Trieste il primo caso di, si tratta di una donna, di 43 anni, non vaccinata, ricoverata al Presidio ospedaliero con una sindrome di grave insufficienza respiratoria acuta. Lo rende noto AsuiTs, l'Azienda sanitaria universitaria di Trieste, precisando che in regione il sistema di sorveglianza delle forme gravi e complicate di influenza segnalava, al 13 gennaio, 4 casi gravi di influenza con un decesso. Con questo caso, confermato sierologicamente, le forme gravi e complicate salgono a cinque. I dati della sorveglianza dell'influenza, relativi alla seconda settimana del 2019, documentano che continua ad intensificarsi l'attività dei virus influenzali e che l'incidenza delle sindromi influenzali in Italia è di 7,1 casi per mille assistiti. In Friuli Venezia Giulia l'incidenza totale delle sindromi influenzali nella seconda settimana di gennaio è inferiore alla media nazionale, raggiungendo il valore di 4,6 casi per mille assistiti.Complice forse una stagione invernale con temperature non ancora particolarmente rigide, la diffusione del virus influenzale risulta più lenta del 2018, secondo Asuits, posticipando quindi il picco dell'epidemia. I cittadini possono ancora recarsi agli ambulatori dei medici curanti ed effettuare la vaccinazione; soprattutto le persone vulnerabili per età o presenza di altre malattie. L' epidemia influenzale stagionale è responsabile di buona parte dell'eccesso di mortalità che ogni inverno viene registrato dai sistemi di sorveglianza di tutto il mondo. Tale monitoraggio aveva già registrato in Fvg 4 casi gravi di influenza con un decesso, e nelle ultime settimane la mortalità media giornaliera risulta maggiore di quella attesa, a causa dell'impatto - in termini di eccesso di mortalità - di cui è responsabile il virus influenzale: l'influenza infatti può anticipare il decesso di persone che sono affette da malattie che aumentano il rischio di complicanze. La copertura vaccinale delle persone di oltre 65 anni, relativamente agli assistiti dei medici di medicina generale Asuits, ha superato la metà, secondo dati non ancora definitivi. Un risultato, tuttavia, distante dagli obiettivi di copertura vaccinale richiamati dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-19.