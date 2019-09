Monte Bianco, allerta ghiacciaio Planpincieux: «Già sciolti 2.500 metri cubi, scivola decine di centimetri al giorno»

Courmayeur in per monitorare la situazione, è stato installato un radar che sorveglierà in tempo reale, 24 ore su 24, la salute del ghiacciaio . La tecnologia potrà funzionare anche in condizioni di scarsa visibilità e integrerà l'attuale monitoraggio fotografico, che non è stato progettato per essere un sistema di allerta

Da martedì ad oggi si sono registrati due piccoli crolli dal ghiaccio Planpincieux del Monte Bianco , per un totale di 2.500 metri cubi di materiale, pari all'1% della massa complessiva. Lo ha riferito il glaciologo Fabrizio Grillo della Fondazione Montagna sicura diin Valle d'Aosta . Nella giornata di ieri,

I primissimi dati forniti dal radar che monitora il ghiacciaio Plan Planpincieux confermano uno spostamento della massa di alcune decine di centimetri al giorno. Lo ha riferito il responsabile del servizio geologico della Valle d'Aosta, Davide Bertolo Le rilevazioni fornite dal radar appena installato sono compatibili con quelle del sistema di monitoraggio fotografico, operativo dal 2013, che ha indicato ieri uno spostamento giornaliero di 30 centimetri e oggi di 35 centimetri. L'antenna del radar è posizionata a una distanza in linea d'aria dal ghiacciaio di 2.000 metri e ne misura la posizione più volte ogni ora, con una precisione di alcuni millimetri.



Costa, Monte bianco simbolo emergenza. «Stiamo seguendo insieme alla regione ma l'elemento è simbolico, perché il problema riguarda i ghiacciai. C'è una situazione preoccupante dei ghiacciai che ci parlano di un'emergenza climatica». Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa sulla vicenda del ghiacciaio del Monte Bianco, parlando a margine della presentazione del rapporto Conai insieme con l'Anci. «È una questione di Protezione civile se ci riferiamo alla vicenda del rischio di calamità naturale», ha sottolineato il ministro.