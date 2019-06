Genova, demolito il Ponte Morandi: non esiste più

Sono iniziate poco dopo le 6 le operazioni di sgombero degli ultimi residenti nella zona di via Fillak, in previsione dell'esplosione controllata delle pile 10 e 11 dell'ex viadotto Morandi. Le operazioni, coordinate dalla Protezione civile, proseguiranno fino a che tutte le oltre 3.400 persone che vivono nella zona rossa non siano uscite dalle loro abitazioni. In cantiere intanto i fochini, arrivati alle pile alle 5:30, stanno predisponendo i materiali utili per le 'volate' che distruggeranno i due monconi.

«È una giornata molto importante per la città di Genova. Significa che il cantiere del Ponte sta andando avanti ed è una giornata molto importante anche per il suo valore simbolico. È un'altra promessa mantenuta. Genova entra nel suo futuro, in una nuova epoca che supera questa tragedia e ci porta al ritorno alla normalità». Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.



«I genovesi e gli italiani il prossimo anno avranno il loro ponte». Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di 'Agorà, su Rai 3, in collegamento dalla prefettura di Genova. «Rendo omaggio a una città che non si è mai fermata, sono qui a ricordare le vittime», aggiunge il ministro dell'Interno. «Oggi non solo viene giù il vecchio, ma viene su il nuovo, tutti stanno facendo la loro parte - conclude - Questa è una bellissima lezione di concretezza».

Con un sordo boato, la dinamite e il plastico collocati su piloni e stralli delle pile 10 e 11 dell'ex viadotto Morandi hanno fatto collassare la struttura alle 9:37 del 28 giugno 2019. Forte emozione da parte del sindaco Marco Bucci che con il governatore Giovanni Toti e i ministri dell'Interno Matteo Salvini, dello sviluppo economico Luigi Di Maio e della Difesa Elisabetta Trenta ha assistito all'implosione controllata. Le operazioni di "implosione controllata", guidata dall'esperto esplosivista Danilo Coppe sono avvenute nel rispetto dei modi e dei tempi annunciati. A 11 mesi dalla tragedia che ha sconvolto Genova, nella zona est del cantiere lungo il Polcevera può definitivamente partire la ricostruzione.ha terminato il posizionamento dei filtri per il monitoraggio di polveri e fibre di amianto che verrà avviato successivamente all'abbattimento delle pile 10 e 11 del ponte Morandi. L'aria aspirata dalle pompe a intervalli di 3 ore verranno analizzate dagli specialisti di Arpal e del centro amianto dell'Asl 3 nel laboratorio dove si trova il Sem, il microscopio a scansione elettronica.