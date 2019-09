Messina, due gemelli neonati morti a distanza di pochi giorni

Due gemelli appena nati sono morti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. È successo a, dove un'inchiesta è stata aperta per verificare le cause della tragedia. I due neonati, un maschietto e una femminuccia venuti al mondo all'ospedale San Vincenzo di Taormina, sono morti al Policlinico di Messina.La prima a morire è stata la femminuccia, deceduta il 9 settembre scorso. Poi, dopo quattro giorni, venerdì 13 settembre si è spento anche il fratellino.LEGGI ANCHE...> Neonato trovato morto in una scarpata in Alto Adige, la madre fermata per omicidio Tra le varie ipotesi, la più accreditata sembrerebbe essere al momento quella di un'infezione. L'autorità giudiziaria competente ha disposto ulteriori accertamenti clinici specialistici e nel mirino degli inquirenti ci sono i due reparti in cui i neonati sono stati ricoverati.Disperati i genitori, una madre e un padre rispettivamente di 27 e 36 anni, residenti a Riposto, in provincia di Catania. Si dicono pronti a tutto pur di conoscere la verità.