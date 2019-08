Gaeta, morto il fotografo Leonardo D'Angelo: malore al ristorante dopo un bicchiere d'acqua fredda di Giuseppe Mallozzi Tweet

È sotto shock il mondo sportivo non solo di Gaeta ma di tutto il golfo e il basso Lazio per la morte improvvisa di Leonardo D'Angelo, fotografo sportivo che con la sua Nikon ha immortalato per oltre 40 anni i maggiori eventi del sud pontino. D'Angelo è deceduto ieri mattina, all'età di 53 anni, presso l'Ospedale Dono Svizzero di Formia dove si trovava dalla sera precedente dopo aver accusato un malore mentre si trovava in un ristorante di Gaeta. Quello che sembrava un malanno passeggero si è...