Clima, diretta: migliaia di studenti in piazza per Fridays for Future in 150 città italiane

di Mario Ajello

È partito dalla stazione Termini il corteo dello sciopero del clima di Roma. I ragazzi che partecipano sono migliaia, la coda del corteo è ancora in piazza della Repubblica. I manifestanti percorreranno via Cavour, via dei Fori Imperiali e arriveranno in piazza Madonna di Loreto, accanto all'Altare della Patria, per il comizio finale. Clima allegro, tanti cartelli e slogan. Sono presenti intere scuole che espongono il loro striscione. Tanti cartelli scherzosi che mostrano attori e cantanti famosi e dicono che il clima è più rovente di loro. Molti i cartelli con battute goliardiche a sfondo sessuale, spesso portati da ragazze. Due ragazzi hanno esposto a lato del corteo un cartello «Gretini ipocriti», ma sono stati allontanati dalla polizia.

Milano

Sono «150mila» i manifestanti che a Milano stanno prendendo parte al corteo del movimento dei giovani per il clima Fridays For Future. Lo ha spiegato un portavoce del FFF Milano. Piantare un albero contro la cementificazione è uno dei gesti simbolici compiuti dai manifestanti del corteo del movimento dei giovani per il clima Fridays For Future, che si è fermato lungo il suo percorso in piazza Baiamonti per piantare un acero al centro dell'area verde di proprietà del Comune che una volta ospitava una pompa di benzina, e su cui è prevista la realizzazione della mini-piramide di Herzog.

Palermo

Tensione al corteo degli studenti a Palermo. Un gruppo di una trentina di giovani, vestiti tutti di nero, ha cercato di spezzare in due il lungo serpentone all'altezza dell'ex palazzo del Msi, creando il panico. Tanta gente, anche genitori con i figli delle scuole medie, ha rischiato di essere schiacciata sul cantiere della metropolitana. C'è stato un fuggi fuggi. In azione gli agenti antisommossa.

Firenze

Circa diecimila persone, per lo più studenti, ma anche professori e genitori, si sono radunati in piazza Santa Maria Novella a Firenze per il terzo sciopero mondiale per il clima. La manifestazione è organizzata da «Friday For Future», movimento ecologista capeggiato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg. I manifestanti sono poi sfilati lungo le strade del centro cittadino fino a piazza Santissima Annunziata. Tanti gli striscioni durante il corteo, così come i cori scanditi dai manifestanti, tra cui «il pianeta è nostro e ce lo riprendiamo, i partiti in piazza non li vogliamo». Cortei con migliaia di partecipanti anche in altre città toscane, tra cui Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Empoli (Firenze).

Venezia

«Per l'occasione come studenti indosseremo maschera e boccaglio per dire che "abbiamo l'acqua alla gola".

spiegano. In particolare a Venezia, forse la città più a rischio da un punto di vista di innalzamento inesorabile del livello del mare, i ragazzi in maschera e boccaglio hanno calato dal ponte di Rialto uno striscione per invitare tutti a partecipare alla sciopero.



Cagliari

Hanno sfilato alla manifestazione per il clima con un'arma micidiale, il bazooka. Ma micidiale solo per l'inquinamento. È un bazooka spara alberi: l'hanno inventato due studenti della scuola media Ugo Foscolo di Cagliari. All'inizio volevano realizzare un cartellone. Ma il cartone lo hanno utilizzato in un altro modo. Lo hanno ripiegato sino a creare un tubo, un bazooka appunto. E poi dentro hanno messo dei rami raccolti per terra, senza strapparli alle piante. Tutto molto green. Per fare capire - ma si capiva lo stesso - che cosa stavano portando in spalla l'hanno proprio scritto con il pennarello: «bazooka spara alberi». «Di solito - hanno raccontato all'ANSA i due giovani studenti - le armi servono per distruggere. Mentre questa serve per salvare il pianeta. Perché gli alberi, una volta sparati, mettono le radici. E fanno diventare il mondo più verde. Rispondendo colpo su colpo alle emissioni di biossido di carbonio».





Ancona

Non un corteo, ma un grande sit in nel centro di Ancona per il terzo sciopero per il clima. È la manifestazione organizzata da varie associazioni giovanili degli studenti delle superiori e universitari. Un migliaio i ragazzi arrivati sinora in piazza Cavour con cartelli e striscioni, mentre altri stanno confluendo: «Siamo con Greta», «La terra vivrà senza di noi, ma noi senza di lei?», alcune delle scritte. Sono in programma vari interventi, una performance artistico-musicale e la presentazione di un centralina autocostruita per la rilevazione delle polveri sottili. Tante le scuole presenti, ci sono anche bambini delle elementari. Moltissime la manifestazioni previste in tutte le Marche, cortei e catene umane in spiaggia, ma anche le iniziative a tutela dell'ambiente promosse dai giovani di Legambiente: dalla pulizia di sponde di fiumi, torrenti, spiagge e scogliere, a incontri su temi ambientali.

Napoli

Un fiume in piena di colori quello che si sta riversando nelle strade di Napoli: studenti da ogni parte della città e della provincia convergono verso piazza Garibaldi, da dove tra poco partirà il corteo del Friday for Future. Sin da stamane stracolme le corse di treni e bus che dai comuni dell'hinterland hanno condotto nel capoluogo gruppi di giovani e giovanissimi. Bandiere, striscioni, strumenti musicali per ribadire la mobilitazione contro i mutamenti climatici («Non rompeteci il futuro», «La Terra è una sola») con una attenzione particolare verso la Terra dei Fuochi, la zona tra le province di Napoli e Caserta spesso al centro dell'attenzione per l'emergenza ambientale dovuta ai roghi tossici e allo smaltimento illegale di rifiuti. «Basta roghi e veleni», si legge su uno striscione portato in corteo dagli studenti di Giugliano. Il corteo percorrerà le strade del centro per concludersi in piazza Dante.



Torino

«Insieme siamo partiti, insieme torneremo. Il pianeta è nostro e lo difenderemo». Scandendo questo slogan e ricordando che «non esiste un pianeta B» migliaia di giovani sono partiti poco fa da piazza Statuto a Torino diretti in piazza Vittorio per partecipare al terzo sciopero globale del clima. Dietro lo striscione 'Cambiamo il sistema non il climà i ragazzi con centinaia di cartelli che chiedono attenzione all'ambiente, protestano per chiedere misure urgenti a istituzioni e aziende per contrastare gli effetti del riscaldamento globale. La manifestazione a Torino arriva dopo una fitta settimana di eventi e flash mob organizzati dalla sezione torinese Fridays for future.