Il Cnr svela i brevetti per la Scienza della vita e la salute Tweet

Il CNR apre il cassetto delle meraviglie e avvia con Cluster CHICO un importante accordo di collaborazione mettendo a disposizione anche i propri brevetti. Il cluster, impegnato nel settore delle Scienza della vita, si offre di traghettare la ricerca dalla sperimentazione alla realizzazione operativa. Un passaggio possibile grazie agli oltre 100 soci di Chico, tra Università pubbliche e private, Aziende sanitarie e ospedaliere, imprese, start up e laboratori, che hanno la capacità di trasformare i progetti in azioni concrete nel campo del benessere e della salute.



A intuire la possibilità di trasformare in realtà le idee, sono stati il presidente del Centro nazionale per la ricerca professore Massimo Inguscio, e il presidente di Chico (Cluster of Health, Innovation and Community) professore Fabio Miraglia, che il 25 marzo hanno sottoscritto uno storico accordo. «Il Cnr è a disposizione del fare - ha commentato l’accordo Cristina Battaglia, responsabile dell’ufficio valorizzazione della ricerca che ha sostituito il presidente Inguscio -. Non riusciremo a essere efficaci se non saremo capaci di proporsi alle imprese. Valorizzare la ricerca per non soffrire più di quel nanismo che blocca lo sviluppo: per questo mettiamo a disposizione il nostro portafoglio di esperienza e capacità, di brevetti e laboratori avviando un percorso per rendere appetibile la ricerca pubblica. Siamo pronti all’internazionalizzazione senza la delocalizzazione delle produzioni». «Dialogare, mettere in comunicazione la ricerca e le imprese, in un territorio come quello di Roma e Lazio che da sempre rappresenta un polo di eccellenza per il benessere e la salute – ha aggiunto Fabio Miraglia -. Avremo l’opportunità di creare spunti per una nuova economia circolare e di sistema, ricchezza e posti di lavoro con un unico obiettivo: la salute. Cluster CHICO vuole legare l’esperienza imprenditoriale con la ricerca di altissimo livello prodotta dal Cnr aggiungendo il terzo pilastro del sistema produttivo con LifeSeeder a sostegno della finanza imprenditoriale».



Ma quali sono le ragioni profonde dell’accordo? Il Cnr, nel suo dna ha una competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati. CHICO è il primo cluster della salute nato dalle imprese del Lazio appartenenti al settore Life Science. La funzione è quella di facilitatore del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie dal settore della ricerca a quello dell’industria al fine di sviluppare progetti innovativi e sostenibili nel campo della salute e del benessere. Inoltre Chico operando nel settore salute, scienze della vita, propone interventi finalizzati ad avere impatti sulla produzione, sul consumo e sulla qualità della vita individuale e collettiva anche tramite innovazioni di processo e di prodotto, anche attraverso un coinvolgimento continuo e il confronto con imprese farmaceutiche, biomedicali, agroalimentari, del settore IT e strutture ospedaliere del territorio.



Ora inizierà la fase concreta della collaborazione scientifica anche grazie a programmi che il Cnr coordina in attività europee attraverso la rete di Enterprise Europe Network, nonchè l’organizzazione congiunta e la promozione del Meet In Italy for Life Sciences, evento internazionale leader di settore.