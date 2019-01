La Cattedrale di sale di Realmonte: gioiello siciliano, nel cuore di una miniera

Una piccola cittadina con un gioiello religioso del tutto originale., in provincia di, può contare solo su cinquemila abitanti ma è balzata agli onori dalla cronaca da un po’ per un monumento unico nel suo genere: la. Ladel resto è ben nota per le suggestioni sempre diverse che propone, sia nei paesaggi, che nelle opere create dall’uomo. A cominciare proprio dalla vicina Scala dei Turchi che i turisti di tutto il mondo affollano nei mesi estivi.Nell’area, appena fuori dal centro abitato, si trova unaparticolarmente antica, risalente a sei milioni di anni fa. Oggi resta una delle maggiori fonti di estrazione locale, gestita da una azienda che è nota nel settore per la produzione di sale, a livello industriale e da cucina. Questo luogo può essere visitato per giungere al suo cuore dove si mostra una sorpresa spettacolare, proprio laVi si accede con un bus navetta che passa tra gallerie che i minatori scavavano. La struttura è davvero incredibile ed è stata realizzata proprio lavorando il sale. Ha una larghezza di 20 metri, è alta 8 e lunga 100 e pare che abbia un'acustica degna di un Teatro dell’Opera. Viene anche utilizzata, ogni anno il 4 dicembre per la messa di Santa Barbara che è la protrettrice dei minatori. Sempre col medesimo materiale, inoltre, si trovano scolpite all’interno diverse rarità come i bassorilievi che raffigurano Santa Barbara, la Sacra Famiglia nella parete di destra e Gesù Crocifisso in quella di sinistra, due acquasantiere e poi la cattedra vescovile, la mensa e l’ambone con annessi una croce ed un cero pasquale. Per le visite bisogna prenotare, ogni ultimo mercoledì di ogni mese e non possono accedervi più di 30 persone che vengono dotate dell’attrezzatura di sicurezza necessaria per questi ambienti sotterranei. Per contatti, si può controllare sul sito della società www.italkali.it o chiamare ai 0922 8162440922 816777 o la pro loco di Realmonte, valutando che spesso bisogna prenotare con largo anticipo.