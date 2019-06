Catena umana in spiaggia, in migliaia ad Ancona: «No al muro anti-rumore, effetto devastante sul paesaggio»

Una catena umana di migliaia di persone in spiaggia per dire no allachevuole realizzare lungo la linea ferroviaria adriatica. I manifestanti sono arrivati da tutte le Marche e anche da regioni vicine riempendo il litorale da, in provincia di Ancona. La manifestazione mira a contrastare la barriera di metallo, alta fino a 10 metri, che Rfi intende realizzare per ridurre l'impatto acustico della ferrovia sui centri abitati.Un’opera che, per gli organizzatori della catena umana in spiaggia, «separerebbe le città costiere dalla spiaggia e avrebbe un effetto devastante sul paesaggio, sull’ambiente e sulla qualità della vita delle persone».