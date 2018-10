A Bari devastata la lapide ad Aldo Moro e alla sua scorta, a Milano il simbolo delle Br a inneggiare sulla lapide di Roberto Briano, ucciso il 12 novembre 1980, proprio per mano dei terroristi. Due episodi lontani geograficamente, ma contigui nel significato e guardati con un solo occhio dagli investigatori. Episodi che si uniscono alla denuncia dell'assessore comunale di Milano, Riccardo De Corato, che circa una settimana fa aveva condannato le scritte apparse sui muri del capoluogo lombardo, proprio nel giorno in cu si festeggiava san Michele Arcangelo, partono della polizia. Inoltre, un paio di settimane fa, vicino al monumento di Moro e della sua scorta in via Fani era stata trovata una finta cintura esplosiva,

La lapide posta davanti al monumento dedicato ad Aldo Moro e agli uomini della sua scorta uccisi dalle Br, nell'omonima piazza di Bari, è stata devastata. È la seconda volta in 4 mesi. Lo ha denunciato martedì «con sdegno» il presidente del Consiglio regionale della Puglia Mario Loizzo. Un gesto «che può avere tante origini - sottolinea - ma che resta sotto ogni aspetto inaccettabile e stupidamente barbaro». , come avevano sottolineato gli artificieri che l'avevano fatta brillare.La lapide posta davanti al monumento dedicato ad Aldo Moro e agli uomini della sua scorta uccisi dalle Br, nell'omonima piazza di Bari, è stata devastata. È la seconda volta in 4 mesi. Lo ha denunciato martedì «con sdegno» il presidente del Consiglio regionale della Puglia Mario Loizzo. Un gesto «che può avere tante origini - sottolinea - ma che resta sotto ogni aspetto inaccettabile e stupidamente barbaro».