In sella ad una Vespa a 78 anni tampona un'auto e viene travolta e uccisa

Drammatico incidente sulla statale adriatica all'altezza di Marotta, direzione nord, nei pressi di Senigallia , nelle Marche . Una donna in sella ad una Vespa ha tampona una Chrysler Cruiser, è finisce a terra per poi essere travolta e uccisa da una Citroen che viaggiava in senso opposto. Tragica carambola intorno a mezzogiorno dove ha perso la vita una 78enne, vedova, pensionata, residente nella zona. La donna viaggiava in sella a una Vespa Piaggio e non si è accorta della manovra di rallentamento e svolta a destra che stava compiendo l'auto che la precedeva, tanto da urtarla violentemente e finire a terra nell'altra corsia. Proprio in quel momento sopraggiungeva la Citroen guidata da una 65enne di Marotta che non ha potuto evitare l'anziana. Subito soccorsa dal 118, la 78enne è apparsa gravissima. È morta poco dopo il trasferimento all'ospedale di Senigallia. Sul posto, per i rilievi di legge, la polizia municipale di Mondolfo.