Sardegna, condannato per abusi su una 12enne: allenatore di basket si toglie la vita

Si è tolto la vita dopo la condanna per aver abusato di una ragazzina non ancora tredicenne. Il 40enne allenatore di basket non ha retto allo scandalo e si è ucciso nella sua abitazione, nel Medio Campidano ( Sardegna ). Il corpo è stato scoperto dai genitori, gli stessi che hanno subito chiamato 118 e carabinieri, ma per il 40enne non c'era più nulla da fare.