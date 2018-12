Uccide la moglie e va dai carabinieri: «L'ho strangolata». La donna si era rivolta a un centro antiviolenza

Ha strangolato la moglie e si è costituito. Delitto passionale ad, dove un uomo di 42 anni si è consegnato nel tardo pomeriggio ai carabinieri, ammettendo di essere l'autore dell'assassinio della consorte,, 40 anni, di Alghero, dipendente di una cooperativa che gestisce i servizi di assistenza domiciliare per conto dei servizi sociali del Comune.LEGGI ANCHEL'uomo, Marcello Tilloca, 42 anni, carrozziere e imbianchino, intorno alle 19 si è presentato nella caserma dei carabinieri di Alghero insieme all'avvocato Stefano Carboni. Ha ammesso di avere strangolato la donna all'interno dell'appartamento in cui vivevano, in via Vittorio Veneto. Al momento il reoconfesso si trova ancora in caserma, dove gli inquirenti lo stanno interrogando. Da quanto si è appreso sinora, i due - che hanno due figli piccoli - stavano affrontando una tormentata separazione e sembra che la donna di recente si fosse anche rivolta al Centro di ascolto antiviolenza.