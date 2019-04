Oggi 25 aprile si celebra il 74esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo . «Il nostro secondo Risorgimento», la definisce Mattarella . Il capo dello Stato ha deposto stamani una corona d'alloro all'Altare della patria, a Roma. Poi, andrà a Vittorio Veneto. «Non è solo la festa dei comunisti: mi aspetto rispetto», afferma Salvini . Il ministro dell'Interno sarà oggi e domani in visita in Sicilia.

«Ebbene oggi è il 25 aprile, è festa nazionale, festa della Liberazione. Per giorni si è riusciti a discutere anche di questo, è incredibile. Si è discusso di una festa, come se il Paese non avesse altri problemi a cui pensare». Ad affermarlo è il vicepremier Luigi Di Maio, in un post pubblicato su Facebook. «Io oggi ricordo il 25 aprile perché - sottolinea- è un dovere istituzionale, oltre che storico. Perché è un valore. E tutti questi problemi sulla festa rossa o sulla festa di sinistra non me li faccio».

#25aprile Festa della Liberazione dal nazifascismo. Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha deposto una corona d'alloro al Sacello del Milite ignoto, all'Altare della Patria → https://t.co/PizSlDVuZy pic.twitter.com/hxfzxTbw8Z — Rainews (@RaiNews) 25 aprile 2019

Grazie a chi ha combattuto per la libertà. La libertà è frutto di sacrifici. Occorre coltivare la memoria per le nuove generazioni«. A dichiararlo il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un'intervista al 'Corriere della Serà. »Il 25 aprile è una data simbolica che evoca e racchiude i valori fondanti del nostro Paese ed esalta i pilastri immateriali su cui è stata eretta la nostra Repubblica: libertà, pace e democrazia. Celebrarlo oggi significa continuare a ricordare l'orgoglio e lo spirito di sacrificio di un popolo che ribellandosi contro i totalitarismi ha trovato la forza di farsi nazione. Coltivare la memoria è fondamentale per fare in modo che le nuove generazioni conoscano le radici del nostro Stato di diritto, a partire dal valore universale della Costituzione repubblicana«, afferma Casellati. »Alla generazione di cui faceva parte mio padre, liberale e partigiano, dobbiamo tante cose. Senza i loro sacrifici, senza il loro coraggio nel voler costruire un Paese libero e senza divisioni, la nostra storia - sottolinea il Presidente del Senato - avrebbe preso un'altra piega. Con quella generazione, che ci ha restituito la libertà e la democrazia ed è stata protagonista della rinascita materiale e morale dell'Italia, abbiamo tuttora un enorme debito di riconoscenza.Credo che il modo migliore per ricordare i nostri padri sia credere nelle istituzioni, difenderle e rappresentare con convinzione e con forza«. Casellati si dice poi d'accordo con le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo il quale »il sovranismo non minerà l'Unione europea«. »Sono d'accordo con il Presidente Mattarella. L'Europa è la casa comune che ci ha garantito oltre 70 anni di pace, di democrazia e di benessere sociale«. Ma, dice Casellati, »è necessario verificare quello che non va. Non più un'Europa burocratica, ma una comunità più vicina ai bisogni reali dei cittadini e più attenta ai temi 'sensibilì: dal diritto alla sicurezza al contrasto all'immigrazione illegale, dal terrorismo all'equità sociale

