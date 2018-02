Roma, arriva il volo diretto per San Francisco: inaugurata a Fiumicino la nuova tratta low cost della Norwegian di Camilla Mozzetti Tweet

Decollare da Roma e atterrare ai piedi della Golden Gate Bridge senza spendere cifre iperboliche: da oggi si può. E' stato inaugurato all'aeroporto di Fiumicino il primo volo diretto Roma-San Francisco della Norwegian air lines, tra le migliori compagnie aeree low-cost a lungo raggio nel mondo e in Europa. Dopo la presentazione dei voli diretti per New York (7 giorni su 7) e verso Los Angeles (3 alla settimana) il servizio aumenta, arrivando, proprio da Roma, a Oakland San Francisco. Come per le altre tratte, il costo del biglietto è più che mai agevole e sostenibile da un pubblico variegato. Le tariffe, infatti, partiranno da 179,90 euro, tasse incluse. La Norwegian - attiva a Fiumicino dal 2007 - oltre ai tre collegamenti verso gli Stati Uniti garantisce da anni, grazie alla sua flotta, i voli per Copenaghen, Stoccolma, Oslo, Helsinki, Göteborg, Bergen e Tenerife.



«Con il lancio del nuovo volo per San Francisco, lo sviluppo internazionale verso il mercato statunitense si è arricchito di un altro importante tassello – ha commentato Claver, Head of Communications and Public Affairs di Norwegian in Italia - Allo stesso tempo, incrementeremo i flussi turistici incoming dagli Usa verso la Capitale, una destinazione rinomata a livello globale per il suo appeal turistico e per il suo fascino eterno».



«Siamo onorati di essere insieme a Norwegian in questo giorno così importante che vede nuovamente l’Italia collegata direttamente a San Francisco - ha dichiarato Fausto Palombelli, Chief Commercial Officer di ADR - Con una richiesta che supera i 150mila passeggeri l’anno, San Francisco rappresenta la principale destinazione al mondo finora non servita con voli diretti da Roma. Diventa così la seconda destinazione diretta sulla West Coast statunitense dopo Los Angeles, e la 15esima servita con volo non stop per l’estate 2018 sul Nord America. Fiumicino continua a crescere sul lungo raggio che ha registrato nel 2017 un +9%. Roma risponde con Norwegian alle esigenze dei viaggiatori che potranno partire per la nuova destinazione diretta, usufruendo della qualità dei servizi della nuova area di imbarco E: 90.000 metri quadrati di comfort e offerta enogastronomica, intrattenimento e shopping dedicati ai passeggeri”.